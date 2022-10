Ipotesi LMP2 fuori dal mondiale dal 2024

EQUILIBRI DA RIVEDERE Se il FIA World Endurance Championship scoppia di salute con le prossime stagioni che già ingolosiscono i fan visto l'arrivo di numerosi costruttori nella classe di riferimento, è inevitabile che alcuni fattori andranno rivisti. Dal 2023 cominceranno ad affiancarsi a Toyota nella classe Hypercar marchi quali Peugeot (già arrivata, ndr), Ferrari, Cadillac e Porsche. Nel 2024 sono attese anche Lamborghini, BMW e Alpine. Questo affollamento improvviso nella classe di riferimento potrebbe portare a considerazioni quali l'eliminazione di una delle quattro classi attualmente presenti e la prescelta sembrerebbe essere proprio la LMP2.

LMP2 OUT Nonostante una nutrita presenza di team, la classe per prototipi privati sembra destinata ad uscire dalla serie mondiale al termine della stagione 2023. Le voci del paddock indicano questo come già assodato e molti team si starebbero già muovendo di conseguenza, vedi Jota Sport che dal 2023 sarà nella classe superiore con una Porsche 963 privata. Un peccato se la serie mondiale perdesse il suo bacino di piloti gentlemen al via dei prototipi privati assieme ai semi-professionisti. Questo dovrebbe continuare invece ad avvenire nei tre campionati continentali - IMSA, European Le Mans Series e Asian Le Mans Series. Dall'organizzazione del WEC hanno fatto sapere di vedere questo avvicendamento come un consolidamento della stessa classe nei rispettivi campionati. Pur garantendo una presenza delel LMP2 a Le Mans, dove la selezione avviene su invito in base ai risultati agonistici e lo starting grid è allargato a 62 partenti, gareggiare in LMP2 al di fuori del WEC non appare molto come un trampolino di lancio verso traguardi superiori.

GTE STOP, VIA ALLE GT3 La tanto attesa apertura alle GT3 da parte dell'ACO LE Mans è stata probabilmente inevitabile visto lo spostamento di interesse dei costruttori nella classe Hypercar. La GTE-Pro di fatto non sarà più presente già dal 2023 con la sola GTE-Am che dovrebbe essere la base del futuro anche quando saranno accolte le GT3: una classe per piloti gentlemen. Solo che aprendo alle GT3 si apre al potenziale arrivo di marchi che prima a Le Mans non potevano gareggiare quali Audi, BMW, Mercedes, Acura, Bentley, McLaren e Lamborghini. Questi ultimi si sommerebbero alle già presenti Ferrari, Porsche e Aston Martin. La volontà di mantenere un'unica classe GT e riservata a piloti 'Am', unitamente all'eliminazione della classe LMP2, sembra già voler a tutti i costi dirottare i Pro (sempre che poi i marchi si impegnino a farlo) nella sola classe Hypercar. Con le attese di 20 potenziali Hypercar tra ufficiali e privati nel 2024, ed una classe GT con dieci costruttori diversi, sembra scontato che il WEC del futuro sarà alquanto diverso da quello che vediamo attualmente.

Pubblicato da Marco Borgo, 19/10/2022