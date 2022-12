Il mondiale endurance sbarca in Qatar nel 2024

ENTRA IL QATAR Gli organizzatori del FIA World Endurance Championship hanno comunicato l'inserimento di un nuovo circuito nel caledario della stagione 2024. La serie mondiale disputerà una seconda gara nei paesi arabi con il circuito del Qatar che accoglierà il campionato per la prima volta. Sull'onda dei mondiali di calcio in corso nel paese medio-orientale, è stata presentata nei giorni scorsi la scelta della nuova location. Considerato il rinnovo del circuito del Bahrain, che sarà così in calendario fino al 2027, per quattro anni dovrebbero essere due gli eventi medio-orientali. L'accordo con il Qatar è stato stipulato per sei anni.

NON SOLO F1 Il circuito di Losail, finora relegato alle competizioni motociclistiche, è entrato nel mondiale di Formula 1 l'anno scorso. Il suo ritorno è previsto nel 2023, quando saranno terminati i profondi lavori di ammodernamento della pista che è stata inaugurata nel 2004. Il nuovo round arabo dovrebbe essere anche l'appuntamento che darà avvio alla stagione, visto che lo staff dell'ACO Le Mans e del WEC ha ufficializzato che anche il 'Prologue' si disputerà a Losail. Già nei mesi scorsi da Le Mans avevano fatto sapere di essere interessati ad inserire una gara in più alle sette in calendario e la 6 ore del Qatar dovrebbe quindi aggiungersi - e non sostituire - le altre gare del campionato che salvo sorprese dovrebbero essere tutte riconfermate.

Pubblicato da Marco Borgo, 17/12/2022