G-Drive Racing al via di Daytona

G-DRIVE TORNA NEL WEC E' durata poco l'assenza del G-Drive racing dal mondiale endurance. La squadra russa patrocinata da Roman Rusinov tornerà nel 2022 a schierarsi al via del FIA WEC, ma prima debutterà alla 24 ore di Daytona, gara di apertura della serie endurance nord-americana. La squadra che prima veniva gestita in pista dal TDS Racing ora gode del supporto tecnico e logistico della portoghese Algarve Pro Racing.

G-DRIVE E ALGARVE PRO Le due realtà insieme avevano finora militato nell'Asian Le Mans Series e nell'European Le Mans series dove si sono imposte senza troppe difficoltà negli utimi due anni. La volontà di gareggiare in America ha per ora trovato compimento nella partecipazione alla sola 24 ore di Daytona di fine gennaio mentre sono due le vetture confermate per tutta la stagione nel WEC, serie da cui mancava dal 2018.

GHIOTTO AL VIA IN AMERICA Nessun nome è stato fatto per la formazione dei piloti che il team adotterà. Certo è che in una delle due vetture vi sarà sicuramente Roman Rusinov mentre il giovane Franco Colapinto che tanto bene ha fatto quest'anno potrebbe vedersi riconfermato. Sui propri profili social Luca Ghiotto ha confermato la partecipazione a Daytona con il team russo. Per il vicentino, ex Formula 2, sarà la prima partecipazione a delle competizioni oltreoceano dai tempi del karting.

Pubblicato da Marco Borgo, 29/11/2021