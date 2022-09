Calendario 2023: salgono a sette le gare del mondiale

SETTE GARE E' stato ufficializzato in questi giorni, dopo l'approvazione del consiglio mondiale della FIA, il calendario definitivo per la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship. La serie mondiale la prossima stagione si articolerà su sette appuntamenti contro i sei visti quest'anno. Ad accrescere il numero di round sarà il circuito portoghese di Portimao. Dopo la buona impressione la passata stagione a seguito della rivisitazione del calendario, il tracciato dell'Algarve ritorna ad inizio primavera allungando la parte europea della serie a ruote coperte.

CENTENARIO LE MANS Il prologo che si terrà nuovamente a Sebring che ospiterà subito anche la prima tappa condividendo nuovamente il week end di gare con la serie IMSA nord-americana in cui proprio dal 2023 torneremo a vedere concorrenti iscritti anche nella classe top della serie mondiale. Poi lo sbarco in Europa dove si correrà a Portimao e Spa prima del grande evento: la 24 ore di Le Mans. Il prossimo anno ricorre il centenario della grande classica francese e sarà sicuramente motivo di maggiore interesse l'arrivo di quattro nuovi marchi (Peugeot, Cadillac, Ferrari e Porsche) a completere nella classe di riferimento assieme a Toyota. Confermata in piena estate la tappa di Monza, giunta ormai alla terza presenza nel mondiale, mentre in autunno si concluderà con le tradizionali gare di Fuji e Bahrain.

Calendario FIA WEC 2023

11-12 marzo: Sebring, Prologue

17 marzo: Sebring

16 aprile: Portimao

29 aprile: Spa

10-11 giugno: 24h Le Mans

9 luglio: Monza

10 settembre: Fuji

4 novembre: 8h Bahrain

Pubblicato da Marco Borgo, 30/09/2022