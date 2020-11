CAVALCATA FINALE Si sono accesi i riflettori - letteralmente - sull'ultima tappa stagionale del FIA World Endurance Championship che disputerà la tappa finale domani sul circuito del Bahrain. Ad Al Sakhir, la Toyota si trova a combattere da sola per il titolo. La questione costruttori è già una battaglia matematicamente vinta, con il marchio nipponico che si è assicurato il trionfo già alla 24 ore di Le Mans. Rimane in ballo il titolo piloti, prerogativa dei due equipaggi Toyota. La Rebellion, come anticipato, ha scelto di disertare l'ultima gara stagionale anticipando così l'uscita definitiva dal WEC.

LOTTA SOLITARIA A scattare davanti a tutti sarà la TS050 Hybrid di Mike Conway, Kazuki Nakajima e José-Maria Lopez. I tre inseguono nella classifica generale i compagni nonché leader della classifica generale Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley che partiranno al loro fianco. Nulla è quindi deciso con il gap di sei punti dei leader che potrebbe essere annullato dato il punteggio maggiorato per la corsa conclusiva a causa del format di gara di otto ore anziché sei. In LMP2 lo United Autosport ha voluto rimarcare la sua stagione trionfale. Già campioni a Le Mans, e poi a Monza anche nell'European Le Mans Series, Phil Hanson e Paul di Resta hanno segnato la pole nonostante un tempo cancellato dalla direzione di gara. Si accontenta così della quarta piazzola la vettura del Jackie Chan DC Racing di Gabriel Aubry e Will Stevens.

ASTON MARTIN LEADER Nelle due classi GT è stata l'Aston Martin a dettare il ritmo. In GTE-Pro i due piloti al comando della classifica generale - Marco Sorensen e Nichi Thiim - hanno avuto la meglio per meno di un decimo di secondo sulla prima Porsche 911 di Kevin Estre e Michael Christensen. Terza la Ferrari 488 di James Calado, orfano di Alessandro Pierguidi girato al GT World Challenge, e Daniel Serra. Paul Dalla Lana davanti a tutti in classe Am assieme a Ross Gunn sulla vantage del Prodrive. A seguire la vettura gemella del TF Sport che invece guida la classifica generale. La 8 ore del Bahrain scatterà domani alle ore 12.00 italiane. Diretta su Eurosport e SportItalia.

Al Sakhir, Qualifica