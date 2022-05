6h Spa: Toyota torna al successo davanti all'Alpine

SUCCESSO TOYOTA Nella seconda tappa del FIA World Endurance Championship di scena sul circuito di Spa è tornata al successo la Toyota. Il marchio nipponico è sopravvissuto ad una tormentata gara in terra belga, la prima dopo i recenti interventi sulla pista e sulle tribune, corsa condizionata da tre interruzioni a causa della pioggia che ha reso la pista insidiosissima causando diverse uscite ed incidenti. A scattare dalla pole position era stata la ritrovata vettura del Glickenhaus Racing, abile ad impossessarsi della migliore prestazione in qualifica a seguito di un bilanciamento delle rpestazioni tra le Hypercar particoalrmente ottimale. In gara le Toyota si sono portate in breve davanti sia alla vettura americana che all'Alpine, ma proprio appena conclusa la prima ora di gara i leader hanno dovuto alzare bandiera bianca. Sebastien Buemi ha parcheggiato a bordo pista la Toyota nr. 8 con problemi all'ibrido. Al comando sono passati quindi Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez che ritrovano il successo dopo la violenta botta dell'argentino nel round inauguale di Sebring di due mesi fa.

WRT SUL PODIO ASSOLUTO Prestazione da incorniciare per la squadra di casa, il WRT, che ha piazzato le proprie vetture nelle prime due posizioni della classe LMP2. Trionfando nella categoria per prototipi schierati da team privati, la squadra di Vincent Vosse è salita sul podio assoluto con Sean Gelael, Robin Frijns e René Rast grazie anche ai problemi del Glickenhaus che con la sua Hypercar - a causa di pit stop non ottimali e problemi con la scelta delle gomme - è finito indietro. Alle spalle delle due Oreca del WRT ha chiuso il team Jota Sport dopo un bel duello con i team Penske e United Autosport. Poca fortuna per gli italiani AF Corse e Prema, con il primo che aveva siglato la pole di classe, finiti nelle retrovie nella difficile gara sulle Ardenne.

FERRARI DIFENDE IL PRIMO POSTO Vittoria voluta a tutti i costi dalla Ferrari nella classe GTE-Pro con James Calado che nei minuti finali ha resistito ai continui attacchi di Michael Christensen. Le Porsche erano partite davanti, salvo toccarsi alla prima curva con Gimmi Bruni costretto subito ai box con un cerchio posteriore distrutto, ma la pioggia ha avvantaggiato le Ferrari che si sono portate al comando nelle successive ore di gara. Le condizioni finali con la pista che si andava asciugando ha visto la 911 chiudere il gap, ma l'inglese che condivideva la 488 con Alessandro Pierguidi non ne ha voluto sapere. La Ferrari centra così il successo sulle Ardenne piazzando al terzo posto la seconda vettura ufficiale di Antonio Fuoco e Miguel Molina che nelle ultime tornate si erava riavvicinata. Si accontentano dunque del secondo posto in casa Porsche con Kevin Estre e Michael Christensen. Hanno molto da recriminare i tedeschi che senza l'inconveniente alla seconda vettura avrebbero probabilmente potuto combattere con più veemenza. A Weissach si consolano con il successo in classe Am di Christian Ried, Sebastian Priaulx ed Harry Tincknell sulle Aston Martin di TF Sport e D'Station.

6h Spa, Gara

Pos. Classe Equipaggio Auto/Team Gap 1 Hypercar Conway/Kobayashi/Lopez Toyota Gr010 Hybrid 103 giri 2 Hypercar Negrao/Lapierre/Vaxiviere Alpine/Gibson Team Signatech 27.473 3 LMP2 Gelael/Frijns/Rast Oreca/Gibson team WRT 1'06.185 4 LMP2 Andrade/Habsburg/Nato Oreca/Gibson team WRT 1'40.676 5 LMP2 Gonzales/Da Costa/Stevens Oreca/Gibson Team Jota 1'48.571 6 LMP2 Cameron/Collard/Nasr Oreca/Gibson Team Penske 1'57.610 7 LMP2 Hanson/Albuquerque/Owen Oreca/Gibson Team Un.Autosport 1'57.901 8 LMP2 Lynn/Jarvis/Pierson Oreca/Gibson Team Un.Autosport 1 giro 9 Hypercar Pla/Dumas/Derani Glickenhaus 007 Team Glickenhaus 1 giro 10 LMP2 Colombo/Kubica/Deletraz Oreca/Gibson Team Prema 1 giro 11 GTE-Pro Pierguidi/Calado Ferrari 488 Team AF Corse 1 giro 12 GTE-Pro Christensen/Estre Porsche 911 RSR Team Manthey 1 giro 13 GTE-Pro Molina/Fuoco Ferrari 488 Team AF Corse 1 giro 14 LMP2 Wadoux/Ogier/Milesi Oreca/Gibson team Richard Mille 2 giri 15 LMP2 Perrodo/Nielsen/Rovera Oreca/Gibson Team AF Corse 2 giri 16 LMP2 Muller/Cullen/Bourdais Oreca/Gibson Team Vector Sport 2 giri 17 LMP2 Thomas/Allen/Binder Oreca/Gibson team Algarve Pro 2 giri 18 GTE-Pro Milner/Tandy Corvette C8R Team Pratt & Miller 2 giri 19 LMP2 Lahaye/Lahaye/Heriau Oreca/Gibson Team Ultimate 3 giri 20 GTE-Pro Bruni/Lietz Porsche 911 RSR Team Manthey 3 giri 21 GTE-Am Ried/Priaulx/Tincknell Porsche 911 RSR Team Dempsey 4 giri 22 GTE-Am Keating/Chaves/Sorensen Aston Martin Vantage Team TF Sport 4 giri 23 GTE-Am Dalla Lana/Pittard/Thiim Aston Martin Vantage Team Norhwest 4 giri 24 GTE-Am Flohr/Castellacci/Cassidy Ferrari 488 Team AF Corse 4 giri 25 GTE-Am Cairoli/Pedersen/Leutwiler Porsche 911 RSR Team Project1 4 giri 26 GTE-Am Wainwright/Pera/Barker Porsche 911 RSR Team GR Racing 5 giri 27 GTE-Am Hoshino/Fujii/Fagg Aston Martin Vantage Team D'Station 6 giri 28 GTE-Am Schiavoni/Cressoni/Fisichella Ferrari 488 Team Iron Lynx 6 giri 29 GTE-Am Poordad/Lindsey/Heylen Porsche 911 RSR Team Dempsey 7 giri 30 GTE-Am Frey/Pin/Nielsen Ferrari 488 Team Iron Dames 7 giri 31 GTE-Am Mann/Ulrich/Vilander Ferrari 488 Team AF Corse 9 giri 32 GTE-Am Dexoteux/Ragues/Aubry Ferrari 488 Team AF Corse 12 giri Ritirati GTE-Am Iribe/Millroy/Barnicoat Porsche 911 RSR Team Project1 10 giri LMP2 Rasmussen/Jones/Aberdeen Oreca/Gibson Team Jota 21 giri LMP2 Smiechowski/Brundle/Gutierrez Oreca/Gibson Team Inter Europol 51 giri LMP2 Konopka/Van der Helm/Viscaal Oreca/Gibson Team ARC Bratislava 78 giri

