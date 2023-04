6h Spa: Toyota cerca l'allungo pre-Le Mans, Ferrari tenta di avvicinarsi

TERZO ROUND Si correrà questo sabato la 6 ore di Spa, gara clou del mondiale endurance FIA, tappa che si rivelerà fondamentale in ottica campionato. La consueta gara che precede la 24 ore di Le Mans del prossimo giugno sarà l'ultima occasione per rifinire il lavoro sulle vetture. Chi lavorerà bene sulle Ardenne, e saprà capitalizzare in Francia, avrà fatto il grosso del lavoro in ottica campionato. In tutte e tre le classi nei due precedenti round di Sebring e Portimao i vincitori sono stati gli stessi, facendo incetta di punti in classifica.

TOYOTA DOMINA Rispetto agli anni in cui combatteva contro Audi e Porsche, la Toyota ha fatto valere l'esperienza accumulata e ora lascia ai rivali il ruolo degli inseguitori. Nei primi due round ha vinto una gara con ciascuna vettura e ora comanda la classifica. L'esordio con pole position della Ferrari a Sebring è stato il preludio di una gara molto difficile. Bene invece a Portimao dove - seppure con un distacco da colmare - si è potuto contare su una corsa meno problematica. Per la Rossa tuttavia un inizio positivo l'essersi messa alle spalle tutte le altre concorrenti e le prime libere in Belgio hanno dato riscontri che danno fiducia. A Spa le vetture in pista saliranno a 13 con Cadillac che porterà una seconda vettura proprio in ottica Le Mans e Porsche che vedrà il team Jota di LMP2 esordire con una terza 963. Piccoli progressi in ottica affidabilità per Peugeot che a Portimao è riuscita a portare entrambe le vetture al traguardo.

UNITED CONTRO PREMA In classe LMP2 l'inglese United Autosport ha fatto come Toyota e nelle prime due tappe ha colto la vittoria con entrambe le vetture. Prosegue dunque la battaglia con l'italiana Prema che con la prima macchina occupa una stabile seconda posizione. Alle loro spalle scalpita il team WRT che per ora è davanti alla seconda United, la vincitrice di Portimao ma costretta subito al ritiro nel round inaugurale di Sebring.

CORVETTE ALLUNGA Più incisivo il divario tra la Corvette che ha colto il successo nelle prime due manche, e la Porsche del Dempsey Proton, seconda in classifica grazie anche alla piazza d'onore di Sebring. Cercheranno di riconfermarsi gli equipaggi Ferrari di aF Corse e KEssel mentre dovrà concretizzare le ottime prestazioni viste in gara la Porsche 911 delle'Iron Dames, sesta dopo due manche. La 6 ore di Spa scatterà sabato 29 aprile alle ore 12.45. Diretta su Sky Sport.

Pubblicato da Marco Borgo, 27/04/2023