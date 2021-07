LA PRIMA DI MONZA Non sfugge alla Toyota la terza vittoria consecutiva nella 6 ore di Monza, prima gara italiana del FIA World Endurance Championship andata in scena domenica. Sul circuito lombardo, nonostante i problemi tecnici che hanno assillato entrambe le vetture, è stata la volta di Kamui Kobayashi, José Maria Lopez e Mike Conway ad imporsi in gara dopo i due successi nei due round precedenti della vettura gemella. I tre hanno preceduto di un minuto l'Alpine schierata dal team Signatech mentre ha brillato, salvo poi chiudere staccata di quattro giri, la prima delle due Glickenhaus. Presente a ranghi completi, la scuderia di James Glickenhaus ha brevemente preso il comando della corsa quando la Toyota nr. 8 è finita in fondo e la nr. 7 ha incontrato i primi problemi.

UNITED AUTOSPORT SUL PODIO Ancora fortissima ed imbattibile la scuderia inglese di Zak Brown. Il team United Autosport è salito sul podio ufficiale con la vettura guidata da Phil Hanson, Filipe Albuquerque e Fabio Scherer. I tre hanno dominato sopravanzando il team WRT che aveva siglato la pole position. Terzo di classe il Team Nederland che alla vigilia della gara ha dovuto sostituire Giedo Van der Garde con Nyck De Vries a causa della positività al COVID del primo. Bene InterEuropol che precede la vettura dello Jota Sport, incappata in una botta contro le barriere in qualifica ad opera di Stoffel Vandoorne.

PORSCHE SU FERRARI In terra italiana la Porsche è riuscita ad imporsi in classe GTE-Pro dopo una battaglia serrata tra Kevin Estre - in equipaggio con Neel Jani - e Alessandro Pierguidi affiancato sulla Ferrari da James Calado. Porsche anche sul gradino basso del podio con l'italiano Gimmi Bruni terzo sulla 911 condivisa con Richard Lietz. A seguire Daniel serra e Miguel Molina.

RISCATTO FERRARI IN GTE-AM Nella classe per team privati si è assistio alla rincorsa del team AF Corse. Dopo aver rimediato una squalifica che li ha visti partire dall'ultima posizione, Alessio Rovera, Francois Perrodo e Nicklas Nielsen hanno superato tutti i rivali andando a cogliere il successo sulla pista di casa. Alle loro spalle le due Aston Martin di Prodrive e D'Station mentre non sono riusciti a salire sul podio Egidio Perfetti, Matteo Cairoli e Riccardo Pera sulla prima 911 al traguardo. Problemi per Iron Lynx e Cetilar, attardati con le altre Ferrari.

6h Monza, Gara (top-five di classe)