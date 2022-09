6h Fuji: doppietta Toyota che aggancia l'Alpine

Doppietta Ferrari in GTE-Pro, bene le Iron Dames in classe Am

DOPPIETTA TOYOTA La quinta tappa del FIA World Endurance Championship si è disputata all'alba sul circuito del Fuji. In Giappone, a casa propria, la Toyota ha deliberato una prestazione impeccabile vincendo la corsa e piazzando entrambe le vetture davanti a tutti di due giri. L'Alpine che comandava la classifica generale, forte anche dell'ultimo successo a Monza, si è vista agganciare in classifica con Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Rio Hirakawa di Toyota che vanno a pari punti con André Negrao, Nicolas Lapierre e Matthie Vaxiviere di Alpine. Decisiva quindi sarà la manche conclusiva di metà novembre in Bahrain. L'Alpine dal canto suo è riuscita a salire sul podio nonostante un balance of performance non favorevole. I guai tecnici di Peugeot le hano dato una mano. Le vetture francesi, ancora in fase di rodaggio prima della loro vera stagione intera nel 2023, hanno dovuto arrendersi ai problemi meccanici finendo attardate. In LMP2 il team WRT centra la prima vittoria stagionale piegando le due Oreca del team Jota. Sean Gelael, Robin Frijns e Dries Vanthoor hanno rifilato un giro ai rivali costretti ad una sosta finale che li ha visti rinunciare all testa della classe. La seconda vettura del team belga è incappata in una toccata nel primo giro proprio contro una delle vetture della squadra inglese. Fuori dai primi cinque la Prema che non è riuscita a farsi strada nonostante l'ottimo avvio.

FERRARI IMPRENDIBILI E' andata molto bene anche al marchio italiano la trasferta sulla pista giapponese. Le due Ferrari sono state imprendibili per i rivali e si sono classificate in prima e seconda posizione di classe Pro. Sono stati i campioni in carica Alessandro Pierguidi e James Calado a transitare per primi sul traguardo dopo che attorno a metà gara erano state invertite le posizioni con la 488 di Miguel Molina e Antonio Fuoco, secondi alla fine. Si sono accodate le due Porsche con Gimmi Bruni che chiude quarto e giù dal podio. Un risultato che non rende onore ai rivali tedeschi che erano in piena bagarre nelle prime battute contro i piloti della Ferrari poi passati al comando A seguire la Corvette C8R. In classe GTE-am la Ferrari ha dovuto cedere all'Aston Martin: le Iron Dames non sono riuscite ad imporsi sulla Vantage di Henrique Chaves, Ben Keating e Marco Sorensen. Questi ultimi avevano dovuto ricostruire la vettura dopo l'incidente nello scorso round di Monza. Terzo posto per l'altra vettura inglese, schierata dalla locale D'Station.

6h Fuji, Gara (top five di classe)

1 Hypercar Buemi/Hartley/Hirakawa Toyota Gr010 Hybrid 232 giri 2 Hypercar Conway/Kobayashi/Lopez Toyota Gr010 Hybrid 1'08.382 3 Hypercar Negrao/Lapierre/Vaxiviere Alpine/Gibson Team Signatech 2 giri 4 Hypercar Di Resta/Jensen/Vergne Peugeot 9x8 7 giri 5 LMP2 Gelael/Frijns/Vanthoor Oreca/Gibson Team WRT 7 giri 6 LMP2 Gonzales/Da Costa/Stevens Oreca/Gibson Team Jota 8 giri 7 LMP2 Rasmussen/Jones/Aberdein Oreca/Gibson Team Jota 8 giri 8 LMP2 Andrade/Habsburg/Nato Oreca/Gibson Team WRT 8 giri 9 LMP2 Lynn/Jarvis/Pierson Oreca/Gibson Team Un. Autosport 8 giri 17 GTE-Pro Pierguidi/Calado Ferrari 488 Team AF Corse 15 giri 18 GTE-Pro Molina/Fuoco Ferrari 488 Team AF Corse 15 giri 19 GTE-Pro Christensen/Estre Porsche 911 RSR Team Manthey 15 giri 20 Hypercar Duval/Menezes/Rossiter Peugeot 9x8 15 giri 21 GTE-Pro Bruni/Lietz Porsche 911 RSR Team Manthey 16 giri 22 GTE-Pro Milner/Tandy Corvette C8R Team Pratt&Miller 17 giri 23 GTE-Am Keating/Chaves/Sorensen Aston Martin Vantage Team TF Sport 19 giri 24 GTE-Am Frey/Gatting/Bovy Ferrari 488 Team Iron Dames 20 giri 25 GTE-Am Hoshino/Fujii/Fagg Aston Martin Vantage Team D'Station 20 giri 26 GTE-Am Flohr/Castellacci/Rigon Ferrari 488 Team AF Corse 20 giri 27 GTE-Am Dalla Lana/Pittard/Thiim Aston Martin Vantage Team Northwest 20 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 11/09/2022