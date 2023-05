6h di Spa: rivedi gli Highlights del terzo round stagionale

PROVA GENERALE Il terzo round del FIA WEC è andato in scena sul circuito di Spa. Sul tracciato delle Ardenne la manche da sempre tanto attesa è stata accolta da un'ottima cornice di pubblico e ha rappresentato nuovamente l'ultima occasione per affinare le vetture in vista della 24 ore di Le Mans che si correrà tra meno di 40 giorni. Ha scatenato diverse polemiche il bando delle termocoperte che a Spa, a causa delle temperature rigide della pista bagnata, ha evidenziato tutte le sue criticità. Molti team tuttavia sono andati incontro ad una gara difficile. Di seguito gli Highlights della 6 ore di Spa tramite il canale Yotube ufficiale del campionato.

Pubblicato da Marco Borgo, 02/05/2023