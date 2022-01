39 equipaggi al via della stagione 2022

DECIMA STAGIONE E' stata ufficializzata oggi l'entry list della stagione 2022 del FIA World Endurance Championship. Il mondiale endurance per la sua decima stagione di vita vedrà al via ben 39 vetture a tempo pieno, con innesti di nuove auto in tre delle quattro classi. Nella classe assoluta comincia il ritorno dei grandi costruttori con la Toyota che non sarà più sola. A partire da quest'anno la Peugeot ritornerà al via del grande endurance per contendere i successi alla rivale in attesa delle prossime stagioni quando numerosi altri marchi sono al momento in preparazione. Due vetture ciascuno per Toyota e Peugeot mentre i team privati Alpine e Glickenhaus schiereranno una vettura ciascuno.

wec 2022

CRESCONO LE LMP2 Non conosce crisi nemmeno la categoria prototipi per team privati che ha visto nuovi iscritti portando il totale a 15 auto, tutte Oreca. Alle rodate United Autosport, Richard Mille, G-Drive, Jota e WRT si aggiungono in pianta stabile ARC Bratislava e InterEuropol mentre fanno il loro ingresso con una vettura ciascuno i team Penske, Prema, AF Corse, Vector Sport e Ultimate. Line-up d'assalto per l'italiana Prema che ha strappato al WRT il duo Robert Kubica e Louis Deletraz ai quali affiancherà il giovane Lorenzo Colombo. Alessio Rovera salirà di categoria come annunciato nei mesi scorsi correndo al fianco di Francois Perrodo e Nicklas Nielsen. Sean Gelael è passato in casa WRT mentre l'ex F1 Esteban Gutierrez debutta nelle ruote coperte per InterEuropol. Prove in chiara ottica Hypercar per Penske che sull'Oreca avrà i nuovi piloti Porsche Felipe Nasr e Dane Cameron accanto ad Emmanuel Collard.

PIENONE IN GTE Se la classe GTE-Pro vede la conferma di una Corvette per tutta la stagione al fianco delle due Ferrari e delle due Porsche ufficiali, è la classe GTE-Am che vanta ben tredici auto. Le vetture che vedramo in pista quest'anno saranno 5 Ferrari, 5 Porsche e 3 Aston Martin . Il Prodrive ha lasciato spazio al team Northwest che avrà una Vantage GTE assieme ai confermati D'Station e TF Sport. Il Cavallino sarà rappresentato dai team AF Corse, Spirit of Race (sempre AF Corse, ndr) e Iron Lynx che conferma l'equipaggio tutto al femminile. Le 911 RSR saranno curate dai team Project1, Dempsey-Proton e GR Racing.

Pubblicato da Marco Borgo, 12/01/2022