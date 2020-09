PIRRO TORNA IN PISTA A LE MANS Sarà Emanuele Pirro il 'Grand Marshal' per l'edizione 2020 della 24 ore di Le Mans che si correrà nel prossimo fine settimana. Il Grand Marshal, ruolo da sempre affidato ad un personaggio di spicco del mondo dell'endurance e dei motori, è colui che guida la vettura della direzione di gara durante il giro di lancio scortando le vetture fino al traguardo da dove prenderanno poi il via della corsa tramite partenza lanciata.

CURRICULUM INAVVICINABILE Incarico di assoluto prestigio quello affidatogli dall'Automobile Club de l'Ouest, organizzatore del mondiale endurance FIA e della 24 ore francese. Il 58enne romano è uno dei pilastri della gara regina dell'endurance dove si è imposto per ben cinque volte. Molto vasto il curriculum del pilota italiano che ai cinque successi maturati negli anni di militanza con l'Audi in LMP1 somma stagioni in turismo e GT dove ha corso in DTM, nel superturismo tedesco ed italiano, nel mondiale turismo, nell'American Le Mans Series. Solo in quest'ultimo campionato si è imposto due volte e per tre volte ha finito nei primi tre. Il totale degli arrivi a podio a Le Mans dell'italiano è pari a dieci. Non mancano all'appello nella sua lunga carriera due vittorie al Gran Premio di Macao e una alla 24h del Nurburgring.

DEGNO RAPPRESENTANTE ''Il ruolo del Grand Marshal solitamente è affidato ad un ex vincitore di Le Mans: Emanuele Pirro è la persona giusta - ha commentato Pierre Fillon, presidente dell'ACO Le Mans - ha vinto la 24 ore cinque volte e per dieci è arrivato sul podio. Ma oltre a questo è un vero leader ed un esempio. Tutto lo schieramento dovrà sentirsi onorato di avere un personaggio quale Emanuele che tanto ha dato a questo sport. Dalla Formula 1 alle gare di durata''.

COMMISSARIO IN FORMULA 1 Appeso il casco al chiodo, Emanuele Pirro collabora con la federazione e spesso è commissario nel circus durante i Gran Premi. Inoltre, è presidente della commissione italiana karting ed è attivo presso la federazione internazionale piloti, la federazione per vetture storiche, la commissione circuiti e il club dei piloti della 24 ore.