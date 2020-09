REGINA DELL'ENDURANCE Si correrà questo fine settimana, dopo il rinvio causato dall'epidemia di Coronavirus, l'edizione 2020 della 24 ore di Le Mans. Collocazione insolita il mese di settembre per l'evento francese che solitamente si teneva a metà giugno. La gara simbolo delle corse di durata è giunta all'88° edizione. Sebbene inizialmente prevista come conclusione della stagione 2019-20 il rinvio a fine estate e la cancellazione della precedente gara di Sebring ha portato ad un allungamento del calendario - che per la seconda volta supera l'anno solare - con la conclusione della stagione del FIA WEC che si avrà in novembre sul circuito del Bahrain. Dal prossimo anno, inoltre, il mondiale endurance tornerà a disputarsi su una stagione estiva.

ORARI La tradizionale, lunga settimana di Le Mans è stata gioco-forza rivista e ridimenzionata con la pandemia. Eliminate la consueta foto dei singoli equipaggi nella piazza di Le Mans e la procedura di pesatura e controllo tecnico delle vetture diventata quasi una parata che si teneva sempre alla domenica precedente la gara. Anche l'attività in pista è stata condensata con le prove libere che cominceranno dal giovedì. Con il nuovo format istituito per il 2020 le vetture disputeranno tre sessioni di prove libere ed una qualifica. Venerdì torneranno in pista per la quarta sessione di libere e l'Hyperpole. Sabato mattina è previsto il consueto warm up e la gara scatterà nel pomeriggio con un lieve anticipo rispetto al solito a causa della collocazione a settembre.

METEO L'Europa orientale sta vivendo un generale periodo con temperature leggermente sopra le medie stagionali. Questo potrebbe non far percepire troppo la differente collocazione della corsa rispetto agli anni passati. Sembra però che la pioggia possa essere una reale possibilità per le giornate di gara essendo prevista proprio nel fine settimana. Pioggia e temporali potrebbero alternarsi da sabato mattina e protrarsi fino a martedì.

DIRETTA SU EUROSPORT Confermata anche per quest'anno la diretta integrale della classica francese. L'emittente satellitare Eurosport si collegherà in diretta a partire dalle seconde libere del giovedì dalle 14.00 alle 17.00. La prima qualifica avrà luogo alle 18.15 alla quale seguirà la terza sessione di libere alle 21.00. Venerdì di nuovo in diretta alle 10.00 ed alle 11.30 per l'Hyperpole mentre al sabato il warm up si avrà alle 10.30. Dalle 13.30 comincerà la lunga diretta della gara che terminerà alle 15.00 della domenica.