GRIGLIA DI PARTENZA La stagione 2020 dei motori sta ufficialmente per ripartire, con il primo Gp del mondiale di Formula 1 in programma dal 3 al 5 luglio al Red Bull Ring. Sarà questo uno dei temi cardine della puntata di stasera della celebre trasmissione di Telenova dedicata al mondo dei motori, Griglia di Partenza. Ospite in studio ci sarà anche Alberto Saiu, giornalista sportivo, conduttore e autore del nostro video podcast RadioBox insieme ad altre importanti personalità del motorsport.

OSPITI DI STASERA Nel salotto di Luigi Vignando ci saranno, tra gli altri, anche il team manager Ducati, Davide Tardozzi, il direttore marketing Kawasaki Italia, Sergio Vicarelli, il team principal Oscar Berselli, l’ex pilota di Formula 1 Alex Caffi, i giornalisti Paolo Filisetti e Luca Dal Monte. Griglia di Partenza sarà in diretta su Telenova giovedì 11 giugno dalle 20.30 e sarà visibile in streaming cliccando sul link qua sotto.