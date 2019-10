Autore:

La Redazione

IN DIRETTA Oggi, martedì 29 ottobre 2019, in diretta dalle 18.30, il debutto di RadioBox. Unitevi a noi per parlare di Formula 1, MotoGP, Formula E, Rally e tanto altro ancora. Ogni martedì, live su MotorBox e sul nostro canale YouTube, Alberto Saiu, Luca Manacorda, Salvo Sardina e Simone Valtieri si confrontano sulle ultime news dal mondo del motorsport. Informale e divertente, RadioBox abbatte tutte le barriere che vi separano dai protagonisti delle corse. Intervieni tu stesso in trasmissione, attraverso la chat in diretta: a RadioBox ognuno può rispondere a sondaggi e porre domande agli ospiti presenti in studio, commentando questo articolo o sulla chat live di YouTube.

PUNTATA #1 Nella puntata odierna focus sui temi caldi del GP del Messico di Formula 1 e una grande domanda: abbiamo visto un'altra grande prova di Hamilton o è stata un'altra grande occasione sprecata dalla Ferrari? Volando dall'altra parte del Pacifico, faremo luce su quanto accaduto a Philip Island, in Australia, dove Marc Marquez ha conquistato l'ennesima vittoria stagionale ma i riflettori si sono accesi soprattutto sul nostro Lorenzo Dalla Porta, nuovo campione del mondo Moto3. Tutto questo senza dimenticare l’impresa di Ott Tanak capace di spezzare 15 anni di dominio francese in WRC. Appuntamento dunque alle 18.30 per la puntata numero 1 di RadioBox.

Il link per la diretta sarà disponibile in questo articolo a pochi minuti dall'inizio della trasmissione.