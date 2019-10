Autore:

La Redazione

IL MOTORSPORT IN DIRETTA La classica tribuna sportiva? L’ennesimo processo al Gran Premio? Un blog? O magari un nuovo podcast? RadioBox, non è nulla di tutto ciò. Informale e divertente, in onda in diretta tutti i martedì alle 18.30, sul canale YouTube di MotorBox, RadioBox abbatte tutte le barriere che vi separano dai protagonisti del motorsport. Intervieni tu stesso in trasmissione, attraverso la chat in diretta: a RadioBox ognuno può rispondere a sondaggi e porre domande agli ospiti presenti in studio.

LIVE TUTTI I MARTEDÌ Fuori dalle classiche logiche della TV e della comunicazione social, RadioBox è approfondimento e svago: ospiti, un divano, quattro amici e qualche gag. Settimana dopo settimana Salvo Sardina, Simone Valtieri, Luca Manacorda e Alberto Saiu condurranno il pubblico di MotorBox all’interno dell’attualità connessa a Formula 1, MotoGP, Formula E, Rally e molto altro ancora, con i protagonisti del mondo del motorsport. Appuntamento live tutti i martedì alle 18.30 sul canale YouTube di MotorBox, con la possibilità di riguardare la puntata in qualsiasi momento. Ti aspettiamo!