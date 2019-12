Autore:

La Redazione

INTERAZIONE IN DIRETTA Unitevi a noi per parlare di Formula 1, MotoGP, Formula E, Rally e tanto altro ancora. Come tutte le settimane, live su MotorBox e sul nostro canale YouTube, Alberto Saiu, Luca Manacorda, Salvo Sardina e Simone Valtieri si confrontano sulle ultime news dal mondo del motorsport. Informale e divertente, RadioBox abbatte tutte le barriere che vi separano dai protagonisti delle corse. Intervieni tu stesso in trasmissione, attraverso la chat in diretta: a RadioBox ognuno può rispondere a sondaggi e porre domande agli ospiti presenti in studio, commentando questo articolo o sulla chat live di YouTube.

GLI ARGOMENTI In questa puntata, analizzeremo quanto successo nell'ultimo capitolo della stagione 2019 di Formula 1: un sontuoso Lewis Hamilton chiarisce che, ancora una volta, sarà lui l'uomo da battere nel 2020. Tutto questo mentre la Ferrari, nonostante il podio di Leclerc, fatica a brillare: dai pasticci in qualifica alle difficoltà palesate sul passo gara, la gara di Abu Dhabi non può essere annoverata tra le migliori dell'anno. Come sapete, fine campionato è anche tempo di bilanci: cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto in questo 2019? Chi sono stati i migliori e i peggiori? Fatecelo sapere, ne parleremo stasera. Appuntamento dunque alle 19.00 per la puntata numero 6 di RadioBox, che potrete poi rivedere e riascoltare tutte le volte che volete, anche in streaming su Spotify.