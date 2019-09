Autore:

La Redazione

CLASSE A IBRIDA IN VIDEO Passerella d'esordio al Salone di Francoforte per Nuova Mercedes Classe A ibrida plug-in. Nata sulla base della versione equipaggiata con il 4 cilindri 1.3 turbo benzina, nella Classe A ibrida si aggiunge ora un motore elettrico -per un totale di 218 CV- alimentato da batterie da 15,6 kWh che promettono 60 km di autonomia in solo elettrico. I prezzi? Per Mercedes A 250 e, già ordinabile, il listino (in Germania) parte da 36.940 euro in caso di carrozzeria convenzionale, e da 37.300 euro per la A 250 e Sedan. Per saperne di più guarda il nostro video live dal Salone di Francoforte 2019. Tutte le novità Mercedes sono invece raccolte nel nostro speciale Stand Mercedes.