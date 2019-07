Autore:

Marco Rocca

BERLINA CHE PASSIONE Mercedes Classe A Sedan, ovvero variante con la coda della gettonatissima Classe A 5 porte. L'Italia probabilmente non sarà il suo mercato di riferimento, ma personalmente trovo che l’eleganza di una bella berlina sia inarrivabile anche del più bello dei SUV. Ma sono gusti. Così, se la linea della nuova Classe A liscia ha fatto breccia nel cuore di tanti italiani, la nuova Sedan ha tutte le carte in regola per bissare il successo. Perché? Per tutta una serie di motivi a cominciare dall’estetica.

IL RECORD E’ bastato aggiungere una coda, piccola ma muscolosa e ben tornita per cambiare l’immagine della Classe A. I circa 15 centimetri in più (siamo a 4 metri e 55 cm) le hanno donato più carattere e presenza su strada. Senza contare, poi, che con la coda è migliorata ulteriormente la già ottima penetrazione aerodinamica arrivando al CX record di 0,22. Tradotto la resistenza aerodinamica più bassa al mondo tra tutte le vetture di serie, che tradotto ulteriormente significa consumi più bassi in ogni situazione.

PIU' BAGAGLIAIO Tanta efficienza però non vuol dire aver sacrificato bagagli, anzi. Rispetto alla 5 porte la Sedan guadagna 50 litri per un totale di 420 litri. Lo spazio è ben sfruttato e l’imboccatura non poi così piccola, circa un metro. Peccato solo per le finiture, non all’altezza di quelle dell’abitacolo, visto che anche l'altezza da terra è buona: 67 cm, appena uno più della berlina. Quanto all’abitabilità a dispetto del tetto basso dietro, lo spazio è buono: dalla seduta al soffitto si ha appena un centimetro in meno rispetto alla cinque porte e anche chi è alto 190 cm ha agio per la testa.

SICUREZZA SEMPRE AL TOP E già che sono dentro non ci sono da segnalare modifiche all’abitacolo che come per la Classe A 5 porte, conta sulla doppia coppia di schermi dell'ormani noto sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User eXperience). Da buona Mercedes la sicurezza è di altissimo livello con i più moderni sistemi di assistenza alla guida, come il sistema di assistenza alla frenata attivo, il mantenitore di corsia anch'esso attivo. A richiesta l'head up display a colori e il pacchetto Comfort Kyless-Go con Hands-Free Access, che permette di spalancare il portellone del bagagliaio agitando il piede davanti a un sensore posto sotto il paraurti posteriore.

QUI MOTORI E PREZZI Rispetto alla “A” a cinque porte richiede un sovrapprezzo di poco inferiore a 800 euro. I prezzi? Da 30.650 euro; quattro gli allestimenti: Executive, Business, Sport e Premium. I motori? Per ora solo un diesel 1.5 litri da 116 cavalli di origine Renault ( A 180 d). Poi tutta una serie di benzina turbo che spaziano da 136 a 224 cavalli. Senza dimenticare i 306 cavalli della 35 AMG. Le sospensioni prevedono uno schema McPherson all'anteriore e un sistema a bracci interconnessi alleggerito al posteriore. Le versioni più potenti e modelli con trazione integrale 4MATIC, con un asse posteriore più raffinato del tipo a quattro bracci. Peccato ancora per quegli scarichi finti che, perdonate la schiettezza, ma ancora non riesco a buttar giù.