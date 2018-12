Autore:

Luca Cereda

PACCO BOMBA Se a Natale si è tutti più buoni, sotto l'albero di Mercedes c'è un'auto cattiva. Anzi, cattivissima, visto che la Mercedes Classe A 45 AMG si appresta a tornare nel 2019 con un motore sempre più spinto. Sentendo i rumors, il quattro cilindri 2.0 litri tedesco, preparato secondo la ricetta di Affalterbach, arriverà nella nuova edizione a superare i 400 cavalli. Per una potenza specifica di oltre 200 cavalli litro.

INTEGRALE Ce l'aspettavamo, inutile nasconderlo, questo rilancio della hot-hatch della Stella nell'eterna sfida con Audi S3 e compagnia. La curiosità, guardando questo video teaser dal sapore natalizio della Mercedes Classe a 45 AMG 2019, è semmai di scoprire quel che l'auto nasconde. Ad esempio in termini di gestione della dinamica, vedendola scodinzolare così e sapendo che, con tutta quella potenza sotto il cofano, certamente non rinuncerà alla trazione integrale. Nemmeno al cambio a doppia frizione, ovviamente.

ANCHE L'OCCHIO... Non solo il motore è portato all'estremo: anche il look. Dalla nuova A 45 AMG aspettiamo una presenza scenica degna di Fast&Furous, e quel poco che si vede nel video promette bene, a partire dai passaruota evidentemente più generosi per finire con lo scarico a quattro uscite. Per il resto dovremo attendere che cadano le camuffature, consci del fatto che, negli interni, troveremo tutte le comodità della Mercedes Classe A 2018, a partire dal MBUX. Il tutto condito in una salsa ben più sportiva, con innesti corsaioli a go-go.

QUANTO COSTERA' Avendo lanciato anche una versione più “tranquilla” (si fa per dire con 306 cv in ballo), sempre griffata AMG – la A 35 – Mercedes manterrà il prezzo della A 45 AMG piuttosto alto. C'è da aspettarsi un listino a partire da circa 45.000 euro.