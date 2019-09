Autore:

La Redazione

PORSCHE TAYCAN Prima elettrica di sempre per la Casa di Stoccarda, Porsche Taycan è una rivoluzione su ruote. Sportiva Porsche in tutto e per tutto, nonostante la carrozzeria a 4 porte, la novità in mostra al Salone di Francoforte 2019 può contare su due motori elettrici, uno all'anteriore ed uno all'asse posteriore. All'interno quadro strumenti digitale curvo da 16,8 pollici di ampiezza, schermo centrale da 10,9 pollici, schermo sulla parte inferiore della plancia e display opzionale lato passeggero. Per saperne di più guarda il nostro video live da Francoforte 2019. Tutte le altre novità Porsche all'IAA 2019 sono invece raccolte nel nsotro speciale Stand Porsche.