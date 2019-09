Autore:

La Redazione

MINI ELETTRICA IN VIDEO Presentazione in anteprima al Salone di Francoforte 2019 per Mini Cooper SE Full Electric. La nuova tecnologia della batteria a celle estende l’autonomia elettrica della versione ibrida plug-in della Mini Cooper SE Countryman ALL4 del 30% portandola a un massimo di 270 chilometri. La novità esposta sullo Stand Mini a Francoforte 2019 si basa sul modello Mini a 3 porte ma monta un motore elettrico da 184 CV. Scopri di più nel nostro video live dal Salone di Francoforte.