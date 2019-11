Autore:

La Redazione

ECCEZIONALE LUNEDÌ Domani, eccezionalmente di lunedì, ma sempre in diretta e sempre alle 18.30, una nuova, caldissima puntata di RadioBox. Unitevi a noi per parlare di Formula 1, MotoGP, Formula E, Rally e tanto altro ancora. Come tutte le settimane, live su MotorBox e sul nostro canale YouTube, Alberto Saiu, Luca Manacorda, Salvo Sardina e Simone Valtieri si confrontano sulle ultime news dal mondo del motorsport. Informale e divertente, RadioBox abbatte tutte le barriere che vi separano dai protagonisti delle corse. Intervieni tu stesso in trasmissione, attraverso la chat in diretta: a RadioBox ognuno può rispondere a sondaggi e porre domande agli ospiti presenti in studio, commentando questo articolo o sulla chat live di YouTube.

PUNTATA #2 In questa puntata ampio spazio alla Formula 1, con commenti e retroscena del Gran Premio degli Stati Uniti e considerazioni sul nuovo set regolamentare approvato in vista della stagione 2021. Uno spazio importante, come sempre, sarà dedicato al Motomondiale, di scena a Sepang. Ospite in studio il giornalista di MotorBox, Danilo Chissalé. Appuntamento dunque lunedì 4 novembre alle 18.30 per la puntata numero 2 di RadioBox, che potrete poi rivedere e riascoltare tutte le volte che volete, anche in streaming su Spotify.

Il link per la diretta sarà pubblicato in questa pagina a pochi minuti dall'inizio della trasmissione