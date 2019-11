Autore:

La Redazione

CONFRONTO IN DIRETTA Unitevi a noi per parlare di Formula 1, MotoGP, Formula E, Rally e tanto altro ancora. Come tutte le settimane, live su MotorBox e sul nostro canale YouTube, Alberto Saiu, Luca Manacorda, Salvo Sardina e Simone Valtieri si confrontano sulle ultime news dal mondo del motorsport. Informale e divertente, RadioBox abbatte tutte le barriere che vi separano dai protagonisti delle corse. Intervieni tu stesso in trasmissione, attraverso la chat in diretta: a RadioBox ognuno può rispondere a sondaggi e porre domande agli ospiti presenti in studio, commentando questo articolo o sulla chat live di YouTube.

OSPITE SPECIALE In questa puntata, David Fumanelli, pilota italiano e vincitore del talent show Race – il pilota del Futuro, sarà ospite nel nostro salotto per discutere della sua carriera, dei suoi progetti e naturalmente dei temi più caldi del momento. Focus sulla Formula 1 che, il prossimo weekend, ad Abu Dhabi scenderà in pista per l’ultima volta in questa stagione. E per un campionato che finisce ce n’è uno che è appena ricominciato, la Formula e. Grande spettacolo in Arabia Saudita con le vittorie di Bird e Sims, ma soprattutto con il grande debutto di Porsche e Mercedes. Appuntamento dunque alle 19.00 per la puntata numero 5 di RadioBox, che potrete poi rivedere e riascoltare tutte le volte che volete, anche in streaming su Spotify

Il link per la diretta sarà pubblicato in questo articolo a pochi minuti dall'inizio della puntata.