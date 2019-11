Autore:

Giulia Fermani

YAMAHA A EICMA 2019 Sullo stand di Eicma 2019 i riflettori sono puntati sul TMax, sulla nuovissima Yamaha Tracer 700 e sulla Yamaha MT-03. Presente anche il Tricity 300. La Fiera di Milano aprirà i battenti dal 7 al 10 novembre 2019.

MT-03 A EICMA Design ancor più aggressivo, ciclistica che punta al divertimento, motore Euro5 e un po' di tecnologia in più: a Eicma 2019 in mostra la Yamaha MT-03. Il motore rimane il bicilindrico parallelo frontemarcia da 321 cc capace di 42 cv e 29 Nm di coppia massima e, grazie ad opportune modifiche, rientra nelle normative Euro5.

TRACER 700 A EICMA Nuovissima e aggressiva la crossover di media cilindrata della Casa di Iwata YamahaTracer 700 si rinnova a Eicma 2019. Cambia nel look ma anche nella sostanza: dal motore Euro5 (CP2 da 689 cc) al frontale e semi-carene laterali completamente riproettati. Nei concessionari Yamaha a partire da febbraio 2020.

TMAX 560 A EICMA Il maxi scooter sportivo Yamaha TMax 560 si rinnova. Due le versioni in mostra a Eicma 2019: la base, TMAX 560, e la ricchissima Tech Max adatta anche al turismo, entrambe spinte da un nuovo motore da 560 cc.

TRICITY 300 A EICMA 2019 Il tre ruote da 300 cc di cilindrata arriva in versione definitiva a Eicma 2019. Le forme ricordnano quelle della concept 3CT presentata a Milano l'anno scorso, e il motore è il monocilindrico da 300 cc Blue Core, già utilizzato su Xmax 300, da 28 CV. Buona la tecnologia, con display digitale, Key less, fari Full LED e un ampio vano con presa per la ricarica degli apparecchi elettronici.