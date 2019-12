Autore:

La Redazione

ULTIMA PUNTATA Tutto pronto per un nuovo appuntamento con gli amici di RadioBox. Ultima puntata dell’anno nella quale, con la classica leggerezza, si approfondiranno gli ultimi temi connessi alla stagione di F1 2019 e i primi relativi alla stagione 2020. Dalle gomme Pirelli al possibile ingresso dell’Aston Martin, nel nostro appuntamento pre-natalizio non mancherà il racconto della storica giornata organizzata da Monster durante la quale Lewis Hamilton e Valentino Rossi hanno guidato l’uno il bolide dell’altro. Ampio spazio verrà dedicato anche al WEC, che in Bahrain ha visto il ritorno al successo della Toyota n.7. Ne parleremo insieme, come sempre, stasera, in diretta, a partire dalle ore19.00.

IL VIDEO-PODCAST Unitevi a noi per parlare di Formula 1, MotoGP, Formula E, Rally e tanto altro ancora. Come tutte le settimane, live su MotorBox e sul nostro canale YouTube, Alberto Saiu, Luca Manacorda, Salvo Sardina e Simone Valtieri e i loro ospiti si confrontano sulle ultime news dal mondo del motorsport. Informale e divertente, RadioBox abbatte tutte le barriere che vi separano dai protagonisti delle corse. Intervieni tu stesso in trasmissione, attraverso la chat in diretta: a RadioBox tutti possono rispondere a sondaggi e porre le proprie domande agli ospiti presenti in studio, commentando questo articolo o sulla chat live di YouTube. Dopo la diretta, infine, sarà possibile rivedere la trasmissione sul nostro canale YouTube e riascoltare il podcast anche su Spotify.