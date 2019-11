Autore:

La Redazione

BMW F 900 XR A Eicma 2019 diventa realtà la concept 9Cento del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2018. La sport tourer Bmw F 900 XR si presenta alla kermesse milanese ricca di novità estetiche e meccaniche. Il nuovo motore da 895 cc della crossover sportiva bavarese, lo stesso della roadster F 900 R eroga 10 cv in più del suo predecessore, con la potenza massima che sale a 105 cv a 8.500 giri/min e la coppia a 77 Nm. Migliora anche dotazione tecnologica, che prevede ora il controllo di stabilità ASC, il sistema di assistenza per le partenze in salita e due riding mode Road e Rain, oltre al quadro strumenti digitale con schermo TFT da 6,5 pollici. Guarda il nostro video live dal Salone di Eicma 2019.