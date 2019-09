Autore:

La Redazione

EV DEL POPOLO La rivale in pectore di Nissan Leaf, Volkswagen ID.3 2020, sfila a Francoforte 2019 prima di raggiungere i concessionari ad aprile 2020. Prima EV di Wolfsburg, ID.3 promette un’autonomia fino a 550 km con il pacco batterie più grande previsto in opzione. Il prezzo della versione entry level dovrebbe attestarsi intorno ai 30.000 euro. Scopri di più nel nostro video live dal Salone di Francoforte 2019. Per tutte le altre novità c'è il nostro speciale stand Volkswagen, che racchiude tutte le novità VW in mostra all'IAA 2019.