Autore:

La Redazione

HONDA E Già in parte vista in passato sotto forma di concept, Honda e è una citycar 100% elettrica e 100% digitale. Un concentrato di tecnlogia in meno di quattro metri di lunghezza. Il nuovo motore da 154 CV e 300 Nm (c'è anche la versione depotenziata da 136 CV) fa scattare la giapponese da 0 a 100 km/h in 8 secondi. Per sapere tutto sulla prima elettrica di Tokyo guarda il nostro video dal Salone di Francoforte 2019. Il nostro speciale Stand Honda racchiude invece una panoramica completa di tutte le novità che Honda ha portato all'IAA 2019.