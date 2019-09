Autore:

La Redazione

BMW CONCEPT 4 IN VIDEO In scena al Salone di Francoforte la futura coupé sportiva ad alte pretazioni Bmw Serie 4 2021 che, per ora, risponde al nome di Bmw Concept 4. Il frontale è dominato dal doppio rene, che diventa sempre più grande e guadagna un contorno segmentato. La futura BMW Serie 4 è candidata a ospitare una grande varietà di motorizzazioni: dai benzina e diesel di ultima generazione a motori ibridi, plug-in hybrid e persino a fuel cell. Scopri di più nel nostro video live dal Salone. Tutte le novità Bmw al Salone di Francoforte, invece, sono raccolte nel nostro speciale Stand Bmw.