KAWASAKI A EICMA 2019 Torna il consueto appuntamento milanese di Eicma 2019, in scena dal 7 al 10 novembre 2019. Sullo stand Kawasaki al Salone di Milano sotto i riflettori: Ninja 1000SX, Z900 e Z650. A dividere le luci della ribalta anche Kawasaki ZH2 e W800. La prima è una super naked da 200 cv con compressore volumetrico presentata a Tokyo, mentre la W800 è una grande classicona che va a completare la famiglia delle W800, già disponibile in versione Street e Café.

KAWASAKI Z650 A EICMA 2019 La nuova naked media Kawasaki Z650 cambia a livello estetico con il nuovo anteriore con il complesso fanale/mascherina inediti, e nella tecnologia, con il cruscotto multifunzione con display da 10,9” LCD TFT a colori che sostituisce la strumentazione analogica del passato. Arriverà nei primi mesi del 2020 in tre opzioni di colore: nero, verde/nero e bianco/nero e il listino partirà da 7.090 euro.

KAWASAKI Z900 A EICMA 2019 Aggiornata con una serie di novità sia a livello estetico sia meccanico e di elettronica anche la Kawasaki Z900. La nuova naked per il 2020 è stata aggiornata con i fari a LED e con il controllo di trazione KTRC. Completano l'offerta la possibilità di scegliere tra quattro diversi driving mode e due setup di potenza e un display TFT multifunzione da 10,9” a colori. Motore e ciclistica restano invariati, con il quattro cilindri in linea di 948 cc, abbinato a un telaio a traliccio in tubi di acciaio.

KAWASAKI NINJA 1000SX A EICMA 2019 Quarta generazione del modello da turismo sportivo, debutta a Eicma anche la nuova Ninja 1000SX. Tra le novità stilisitche spicca il nuovo parafango anteriore e le rinnovate luci a LED, strumentazione a colori TFT interamente digitale da 10,9” con connettività per smartphone. Per la stagione 2020 arrivano tre nuovi colori: verde/grigio, nero/grigio/fregi verdi e bianco/grigio. Nuova Ninja 1000SX arriverà nei primi mesi del 2020, con prezzi a partire da 13.990 euro.