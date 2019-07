Autore:

La redazione

PER I NOSTALGICI Il noto preparatore spagnolo Japan Legends si è sbizzarrito in una nuova preparazione, questa volta mettendo mano alla Kawasaki Z900, per trasformarla in una replica delle mitiche sportive ZXR 750. Se siete degli inguaribili smanettoni e la vostra carta d’identità vi piazza inesorabilmente negli "anta", allora troverete irresistibile questa reinterpretazione della verdona setteemezzo, che vi farà tornare in mente le imprese di Aaron Slight e Scott Russell, alfieri Kawasaki nella Superbike anni 90.

MOTORE E CICLISTICA INVARIATE Detto che la meccanica rimane inalterata, quindi motore quattro cilindri da 125 CV e stessa ciclistica dell’attuale Z900, bisogna sottolineare che qualche mese fa erano girate in rete un po’ di immagini della nuova Kawasaki ZXR 900 30th Anniversary creata da Japan Legends. La moto era nella sua classica colorazione verde-blu-bianco, ma ora è disponibile in diverse varianti di colore.

SOLO PER LA Z900 Bisogna, però, precisare che il kit di trasformazione è dedicato unicamente alla Kawasaki Z900 (secondo Japan Legends per tutti gli anni di produzione), ma non può essere adattato alla versione retrò dalla stessa moto, la Z900 RS.

TRASFORMAZIONE COMPLETA Il kit per trasformare la Z900 comprende la carenatura completa realizzata da Japan Legends, i fari rotondi in stile ZXR prima serie ma con illuminazione a led, il manubrio Renthal, il codone, il cupolino e gli specchi retrovisori in stile retrò.

MA QUANTO COSTA? Le cinque colorazioni disponibili del kit di trasformazione costano, secondo Japan Legends, tra 1.800 e 2.500 euro e la tinta più intrigante è quella basata sulla colorazione della ZXR 750 del 1989. Poiché anche il serbatoio deve essere verniciato, questa combinazione cromatica è anche la più costosa.

CI SONO ALTRI COLORI Le varianti di colore Full Black, Red Silver e Green Black, sono più economiche poiché non è necessario verniciare anche il serbatoio. Ma la preparazione estetica non si ferma qui, perché con un costo aggiuntivo i cerchi in lega leggera possono essere verniciati nel colore desiderato. Infine, c’è anche il più semplice "Race Kit", che è costituito dalla sola carenatura Japan Legends in nero ed è il più economico.

DA AGOSTO SU INTERNET La nuova Kawasaki ZXR900 30th Anniversary può essere già preordinata inviando un'e-mail a info@japan-legends.com. Il sito web per l’accettazione online è in fase di ultimazione, ma Japan Legends dichiara che sarà attivo da agosto 2019. Ancora pochi giorni di attesa e per quel mese il kit 30th Anniversary sarà alla portata di tutti gli smanettoni nostalgici della mitica ZXR.