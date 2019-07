Autore:

Emanuele Colombo

LA MOTO IBRIDA Il colore della Kawasaki? Lo sanno tutti, è il verde e rispettosa del suo animo green la casa di Akashi ha depositato i brevetti per una moto ibrida. Non è la prima a fare una mossa del genere: l'avevano anticipata, per esempio, Suzuki e BMW (con quest'ultima che nascondeva il motore elettrico nel mozzo anteriore), ma stiamo parlando di progetti o, al più, di prototipi. Se volesse, Kawasaki avrebbe ancora il margine per poter essere la prima a lanciare una hybrid bike di serie.

COSA CI DICONO I BREVETTI Lo schema dei brevetti è semplice: prevede di accoppiare un motore elettrico a un tradizionale monocilindrico a benzina, collocando il primo proprio dietro al secondo. La batteria che alimenta il sistema sarebbe montata dove normalmente troviamo cassetta di aspirazione e serbatoio: con quest'ultimo che viene ricollocato sotto la sella. I disegni allegati al brevetto sono piuttosto generici, come spesso accade in questi casi. Tuttavia lo schema meccanico è chiaro e si riferisce a una moto: non uno scooter. Del resto, scooter ibridi se ne sono già visti.

MOTO, NON SCOOTER Rimane da capire se il brevetto verrà momentaneamente parcheggiato sul fondo di un cassetto o se avrà un immediato seguito in produzione. E in questo caso, c'è da chiedersi se prenderà le forme di una moto leggera per la mobilità di massa – come peraltro il motore monocilindrico potrebbe suggerire – o se piuttosto si svilupperà in qualcosa di più prestazionale e attraente.

MAGARI UNA SUPERBIKE? Sulla scorta delle recenti realizzazioni della casa, come la Kawasaki Ninja H2 che ha rilanciato la sovralimentazione nel mondo delle due ruote moderne, piace fantasticare di una superbike ibrida da schierare contro la Ducati Panigale V4 R nel mondiale SBK. Forse non sarà questa la prima applicazione dei nuovi brevetti, ma chissà... Nota: la foto di copertina del servizio non si riferisce ai documenti depositati, ma a una concept di qualche anno fa. Chi indovina quando e dove è stata presentata? Non vale usare Google!