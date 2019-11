Autore:

Claudio Todeschini

UNA VALANGA DI NOVITÀ Nelle scorse settimane Yamaha ha presentato diverse novità per il 2020: le YZF-R1 e R1M, che siamo andati in pista a provare, l’aggressivo MT-125 per un pubblico più giovane, la hyper naked MT-03 e il suo nuovo scooter a tre ruote per la mobilità urbana, il Tricity 300. L’anno però non è ancora finito, e per EICMA 2019 la casa giapponese ha ancora qualche novità in serbo per noi.

LO STREAMING SU MOTORBOX.COM Il resto della gamma 2020 di Yamaha sarà presentato nel corso di un evento virtuale che sarà trasmesso in streaming domenica 3 novembre a partire dalle ore 21:00. Per seguire l’evento dal vivo vi basta tenere d’occhio questa pagina e premere il tasto play allo scoccare delle nove di sera.

SOCIAL HASHTAG Per partecipare alla discussione sui social, l’hashtag ufficiale è #YamahaBackstage. Cosa vi aspettate dalla presentazione? Quali novità vorreste vedere da Yamaha per il 2020?