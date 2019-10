Autore:

Alessandro Perelli

QUICKSHIFT BI-DIREZIONALE La Suzuki GSX-R1000 è ancora la superbike per eccellenza per la stragrande maggioranza degli appassionati. Questa motocicletta unisce la potenza e l'agilità che i piloti si aspettano da una moto sportiva di punta di Suzuki, con un curriculum invidiabile per vittorie in Superbike e che tuttora è un bell'osso duro da battere. La Suzuki GSX-R 1000 del 2020 è dotata adesso del cambio quick-shift bidirezionale, che in precedenza era disponibile solo sulla GSX-R1000 R. Oggi, anche la versione meno pistaiola della quattro cilindri giapponese regala cambiate rapide ed efficaci sia inserendo sia scalando i sei rapporti.

A EICMA I NUOVI COLORI Quest'anno la Gixxer mille sarà venduta nei colori nero oppure nero/bianco. I prezzi non sono ancora stati comunicati A Eicma 2019, fra un mese, ne sapremo di più.