Autore:

Giulia Fermani

PROMOZIONI SETTEMBRE Suzuki: settembre mese di promozioni su tutta la gamma delle Suzuki settemmezzo a quattro cilindri. La naked di Hamamatsu Suzuki GSX-S750 è in vendita al prezzo speciale di 7.990 euro anziché a 8.690 euro, come indicato sul listino ufficiale. Valido fino al prossimo 30 settembre, il vantaggio cliente di 700 euro è applicato anche all’allestimento sportivo Yugen Carbon, in vendita a 8.390 euro.

LA MOTO Compatta, cattiva e spigolosa al punto giusto, la Suzuki GSX-S750 ha Dna al 100% sportivo dal motore alla ciclistica, passando per una frenata precisa e potente. Nella variante sportiva Suzuki GSX-S 750 Yugen Carbon il tema centrale è ovviamente il carbonio. I particolari che più spiccano sono lo scarico in carbonio, che le fa perdere 2,4 kg sulla bilancia e guadagnare 4,4 CV, e il leggerissimo porta targa in ergal macchinato dal pieno con indicatori di direzione a LED.