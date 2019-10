Autore:

Alessandro Perelli

RACE REPLICA STRADALE La Suzuki GSX-R 1000R è stata costruita con l’obiettivo di riportare in alto il nome Suzuki nelle competizioni Superbike e se state cercando una vera race replica siete sulla strada giusta. La supersportiva di Hamamatsu per il 2020 affianca la GSX-R 1000 ed è un manifesto tecnologico di elettronica per la gestione dinamica della moto.

ELETTRONICA ALLO STATO DELL'ARTE I sistemi di assistenza comprendono, infatti, un traction control regolabile, il cambio elettroattuato bidirezionale ottimizzato, il Drive Mode per selezionare il setup della moto e ritagliarsi su misura quello preferito per staccare il miglior tempo sul giro nel time attack, il sistema di gestione attiva del freno motore e un più efficace launch control, dedicati espressamente alla più cattiva delle GSX-R. Per il m.y. 2020, la Suzuki GSX-R 1000R sarà disponibile nei colori nero/rossa e Blu Metallizzato Replica MotoGP.