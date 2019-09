Autore:

Danilo Chissalè

NOTA DI COLORE Qual è la Suzuki più venduta in Italia? No, niente supersportive e nemmeno scooteroni, la più venduta è proprio la V-Strom 650 che si appresta a raggiungere le 200.000 unità vendute in tutto il mondo dal lontano 2004, anno della sua nascita. A dare un ulteriore impulso alle vendite arriveranno nei prossimi giorni presso la rete Suzuki alcune delle nuove colorazioni 2020. Queste livree affiancheranno quelle già a listino e amplieranno la gamma offrendo più possibilità di scelta ai clienti. Per l’allestimento standard con cerchi in lega, la novità è rappresentata da un’elegante tonalità di Grigio, che si aggiunge al Bianco, al Rosso e al Nero già disponibili nella gamma. Nel caso invece della variante XT con cerchi a raggi debuttano il Nero e il Blu, che si aggiungono al Bianco, al Giallo e al Rosso e offrono nuove alternative a chi desidera una moto più grintosa.

CONVIENE ORA Se le colorazioni 2020 vi hanno conquistato affrettatevi nei concessionari: anche gli esemplari nelle colorazioni inedite possono essere acquistati entro il 30 settembre approfittando della campagna promozionale in corso sulla V-Strom 650. Fino a quella data chi ordinerà un qualsiasi esemplare, standard o XT, a piena potenza o depotenziato A2, riceverà compreso nel prezzo il kit Touring.

ANCOR PIÙ GOLOBETROTTER Gli accessori touring esaltano le caratteristiche di viaggiatrice della V-Strom 650. Il pacchetto si compone di una selezione di accessori originali che comprende le valigie laterali con il relativo kit di fissaggio, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, il cavalletto centrale, le barre paramotore e il cupolino maggiorato.