SUZUKI DR BIG IN VIDEO Africa Twin, Yamaha Tenéré, Z900RS: l'operazione nostalgia è ormai un'abitudine tra le Case moto. In occasione di Eicma 2019 Suzuki rispolvera la Dr.Big: la nuova maxi enduro di Hamamatsu V-Strom 1050 (così si chiama in realtà) prende vita da spunti stilistici ripresi da altri modelli Suzuki. Non solo l'estetica, anche l’elettronica è stata rivista, con l’intero pacchetto di assistenza racchiuso nel sistema SIRS (Suzuki Intelligent Ride System). Scopri tutto sulla nuova maxienduro V-Strom 1050 nel nostro video live da Eicma 2019. Per conoscere tutte le novità della Casa di Hamamatsu, invece, c'è lo Speciale Stand Suzuki.