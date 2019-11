Autore:

La Redazione

LEONCINO 800 IN VIDEO Benelli Leoncino 800 2020 all' EICMA di Milano: 80 CV, ciclistica raffinata e look grintoso per la naked. Tante le conferme rispetto al prototipo visto a EICMA 2018, ma Benelli Leoncino 800 è tutta nuova a cominciare dal telaio, un moderno tubolare con piastre in acciaio. Tutto nel nostro video live da EICMA 2019.