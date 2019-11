Autore:

La Redazione

MT-03 IN VIDEO Yamaha MT-03: gli ingredienti della nuova ricetta, in scena a Eicma 2019, sono design ancor più aggressivo, ciclistica che punta al divertimento, motore Euro5 e un pizzico di tecnologia in più. Il motore rimane il bicilindrico parallelo frontemarcia da 321 cc capace di 42 cv e 29 Nm di coppia massima. Per sapere tutto sulla nuova Yamaha MT-03 2020 guarda il nostro video live da Eicma 2019.