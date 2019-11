Autore:

Giulia Fermani

SCRAMBLER DUCATI MOTARD IN VIDEO Dimenticate moto come Hypermotard, Dorsoduro o KTM 690 SMCR: la concept sul palco di EICMA 2019 è una vera e propria Scrambler. Cosa significa? Divertimento senza impegno. Nata su base Scrambler 800, con cui condivide telaio e motore, il bicicilindrico da 803 cc e 74 cv di potenza massima, la Scrambler Ducati Motard aggiunge al pacchetto sospensioni a lunga escursione, uno scarico dedicato e un look specifico. Per saperne di più guardate il nostro video live dal Salone.