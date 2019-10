Autore:

Emanuele Colombo

DA TOKYO A EICMA Debutta al salone di Tokyo, ma la vedremo anche al salone di Milano EICMA 2019: parlo della Honda GL 1800 Gold Wing 2020, regina delle supertourer. Per il mercato europeo, la principale novità è che il modello base sarà proposto anche con cambio DCT a doppia frizione e 7 rapporti, ma gli aggiornamenti non terminano qui.

DUE VERSIONI La Gold Wing 2020 sarà disponibile sul mercato italiano in 2 modelli. Il modello base GL1800 Gold Wing è dotato di valigie laterali e parabrezza standard. Meglio equipaggiata è invece GL1800 Gold Wing Tour, che prevede di serie anche il top box (capace di contenere due caschi integrali) e il parabrezza alto, con il plus dell'airbag nella versione con cambio DCT.

I PLUS DELLA TOUR Sempre parlando delle versioni Tour, il set-up delle sospensioni - regolabili in accordo con i quattro riding mode - è stato aggiornato, così come le mappature del motore e del cambio DCT per esaltare ulteriormente l’efficacia e il comfort su ogni percorso e la manovrabilità: in particolare nelle manovre a bassa velocità.

ANCORA PIÙ LED Altre modifiche di dettaglio comprendono la presenza di due prese USB invece di una e, limitatamente all'allestimento Tour, maniglie passeggero di nuovo disegno e luci fendinebbia a LED, che vanno ad arricchire un impianto di illuminazione già di tipo full LED.

VELOCITÀ DI MANOVRA Per entrambe le versioni della nuova Gold Wing è possibile scegliere il cambio manuale a 6 rapporti con retromarcia elettrica oppure la versione con cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), dotato di funzionalità Walking Mode per manovre lentissime e ben controllabili sia in avanti sia indietro. Quanto a dotazioni, la lista è lunghissima e comprende, tra le tante, parabrezza regolabile elettricamente, sistema di infotainment con Bluetooth, Apple CarPlay e schermo TFT da 7 pollici con funzione di navigatore.

SCHEDA TECNICA E PREZZI Confermata, per il resto, la meccanica, che prevede un motore 6 cilindri Boxer da 1.833 cc, che eroga una potenza massima di 126 CV a 5.500 giri, sviluppa una coppia massima di 170 Nm a 4.500 giri ed è dotato di sistema start & stop. Il peso di tanta magnificenza va da 364 a 383 kg con il pieno di benzina, secondo versioni ed equipaggiamenti. Prezzi non ancora comunicati da Honda, ma basandoci sul listino attuale possiamo stimare cifre comprese tra 26.000 e 38.000 euro circa.