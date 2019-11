Autore:

La Redazione

HONDA CBR IN VIDEO Al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano EICMA 2019 fa il suo ingresso la supersportiva dell'Ala Dorata Honda CBR 1000 RR-R Fireblade 2020. Il campo di battaglia della CBR1000RR-R si è spostato sulla pista grazie al nuovo motore a quattro cilindri in linea sfrutta l'efficienza di combustione e le tecnologie a basso attrito della RC213V-S. Il risultato? Una potenza massima di 217,5 CV (160 kW) a 14.500 giri/min e una coppia massima di 113 Nm a 12.500 giri/min. Eccola in video da Eicma 2019.