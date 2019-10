Autore:

Emanuele Colombo

LE STELLE DEL SALONE Si preparano a debuttare in pubblico ai saloni d'autunno, quello di Tokyo a fine ottobre e al Salone di Milano EICMA 2019, dove giocheranno un ruolo da assolute protagoniste. Ma come cambiano le nuove Honda Africa Twin 2020 e Honda Africa Twin Adventure Sports 2020? Che differenze ci sono tra l'una e l'altra?

GEMELLE DIVERSE Basta uno sguardo per capire che l'Africa Twin 2020 e la sua sorellona Adventure non sono gemelle identiche. Il serbatoio maggiorato da 24,8 litri, così come il cupolino e protezioni più estese fanno intuire differenze di stile. Ma non si tratta solo di look: l'Africa Twin Adventure Sports 2020 esce di serie con un equipaggiamento più ricco che ne esalta le caratteristiche da "adventourer". Alla Honda Africa Twin standard rimane il ruolo di sorella cattiva: quella per aggredire l'off road con piglio più sportivo che turistico.

COSA HANNO IN COMUNE Ad accomunare la Honda CRF1100L Africa Twin 2020 e la versione Adventure ci pensa il nuovo motore da 1.084 cc, capace di 102 cavalli e 105 Nm di coppia, che può esere accoppiato anche al cambio automatico a doppia frizione DCT a 6 rapporti. Il tutto è incastonato in un telaio inedito e alleggerito, che prende in prestito il forcellone dalla specialistica Honda CRF450R motocross. Tutte le altre differenze, le schede tecniche, i colori e i prezzi, li trovate nel video che pubblichiamo. Per tutti gli altri approfondimenti del caso, cliccate qui.