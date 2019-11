Autore:

Giulia Fermani

TCX IN VIDEO A EICMA 2019 TCX presenta il nuovo stivale Airwire Gore-Tex Surround, adatto ai lunghi viaggi e ai percorsi quotidiani casa lavoro. La tomaia, realizzata in microfibra e tessuto traspirante, lavora insieme alla membrana in Gore-Tex e alla nuova struttura della suola con battistrada in gomma e intersuola con griglia di ventilazione per garantire il massimo comfort, anche climatico. Non manca un occhio di riguardo alla sicurezza, garantita dai rinforzi su tallone, punta e malleoli. Ci racconta tutto nel dettaglio Giordano Vechiet, Product Manager TCX. Guarda il video dell'intervista.

Colore: nero

Taglie: 38-48

Prezzo: 249,99 euro