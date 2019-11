Autore:

La Redazione

APRILIA RS 660 IN VIDEO Da concept - a EICMA 2018- a modello di serie. Aprilia RS 660 debutta in veste definitiva a Eicma 2019. La sportiva di media cilindrata di Noale è stata pensata per dominare la strada e non sfigurare in pista. Il motore? Un 2 cilindri in linea derivato dalla bancata anteriore del famoso V4 che eroga 100 CV, molti se si considerano i suoi 169 kg di peso. Elettronica al top. Tuto nel nostro video live da Eicma 2019.