Autore:

La Redazione Pubblicato il 04/03/2020 ore 18:00

500 VOLT Fosse andato regolarmente in onda, il Salone di Ginevra 2020 l'avrebbe indubbiamente eletta come una delle novità più interessanti. Se non altro per il fascino che ogni prodotto che di nome fa Fiat 500 suda da ogni poro. Invece il Salone è ''chiuso per Coronavirus'', e il debutto di Fiat 500 elettrica si svolge in patria. A Milano, la città che non si ferma neanche con le pandemie. Dimensioni, stile, batterie, listino prezzi: scopri tutto nel nostro video dal ''Fuorisalone''.

DESIGN La piattaforma è inedita, le dimensioni crescono di 6 cm tanto in lunghezza (363 cm) quanto in larghezza (170 cm). Le novità all'esterno si concentrano sulla griglia anteriore completamente chiusa, le luci anteriori a LED con sopraccigli superiori smussati, i cerchi in lega dal design inedito e il nuovo logo 500 in bella mostra sulla calandra. All'interno, la plancia è stato ridisegnata completamente da zero, così come il cruscotto, finalmente digitalizzato

E-MOTOR un pacco batterie agli ioni di litio con capacità energetica di 42 kWh alimenta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti in grado di sviluppare una potenza di 118 CV. Con questa architettura, l’auto è in grado di percorrere fino 320 km (calcolati secondo i canoni WLTP) e di scattare da 0 a 100 km/h in 9 secondi netti. La velocità è autolimitata a 150 km/h. Nuova Fiat 500 elettrica è già ordinabile, ma solo in versione Cabrio, al prezzo di 37.900 euro (incentivi esclusi e Wallbox domestica inclusa), nello speciale equipaggiamento di lancio ''La Prima''.