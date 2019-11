Autore:

Emanuele Colombo

FANTIC CON YAMAHA Entrata in commercio solo nel corso del 2019 la Fantic Caballero 500 è per la casa veneta un grande successo commerciale: "Le richieste hanno superato la produzione", ci hanno detto. Forte di un look che è una felicissima reinterpretazione del progetto originale, la Fantic Caballero 500 si è presentata a EICMA 2019 con l'inedito allestimento celebrativo 50th Anniversary, che si distingue per la borsa porta-documenti sul serbatoio, il manubrio con traversino e paracolpi e la griglia a protezione del faro anteriore di serie.

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Per il resto, la meccanica non cambia. Rimane il monocilindrico 4 tempi da 449 cc, che sviluppa 40 CV e 43 Nm a 6.000 giri; sospensioni Fantic con 150 mm di escursione e 150 kg di peso a secco. Fantic Caballero 500 50th Anniversary sarà in vendita a inizio 2020 a un prezzo di circa 7.000 euro.