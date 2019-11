Autore:

Giulia Fermani

DESERT X IN VIDEO Sul palco di Eicma 2019 Ducati porta una adventure ispirata ai grandi Raid nei deserti con livrea che ricorda la Cagiva Elefant. Solo che al centro della Desert X c’è il motore della Scrambler 1100. Per ora è solo un prototipo ma presto arriverà in produzione: tutti i dettagli nel nostro video live da Eicma 2019.